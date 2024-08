Hall da Fama, Ronda Rousey descarta retorno ao UFC

Integrante do Hall da Fama do UFC, Ronda Rousey é a atleta mais popular da história do MMA feminino. Tanto que, mesmo tendo feito sua última luta no esporte em 2016, a americana segue no imaginário de parte dos fãs até hoje e, constantemente, vê seu nome envolvido em rumores apontando sua volta ao esporte. Contudo, 'Rowdy' não alimenta tal especulação.

Ao participar do podcast 'Insight', Ronda foi clara ao negar qualquer possibilidade de voltar a lutar no UFC. É bem verdade que, no MMA, é comum ver profissionais anunciando a aposentadoria e, meses depois ou até anos, voltando a competir. No entanto, a veterana frisa que não tem como voltar a lutar, uma vez que não está saudável para desempenhar a função de atleta. De acordo com a americana, as concussões a fragilizaram e prejudicaram sua carreira, já que tem lidado com elas desde seus tempos no judô.

"A cada dois anos esse rumor aparece. É bom sentirem sua falta, mas não vai acontecer. Não estou neurologicamente apta para competir no mais alto nível. Não consigo. Você chega a um nível em que as lesões neurológicas que você sofre se acumulam ao longo do tempo e não melhoram. Quando entrei no MMA, já havia sofrido dezenas de concussões. Foi cerca de uma década tendo sintomas com mais frequência. Estava jogando um jogo de zero erros. Os golpes mais leves estavam me machucando cada vez mais", declarou Ronda.