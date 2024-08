Mike Tyson e Jake Paul trocam empurrões durante encarada; veja

Escalados para medirem forças dentro do ringue de boxe no próximo dia 15 de novembro, no Texas (EUA), Mike Tyson e Jake Paul se estranharam no último domingo (18). Após uma coletiva de imprensa promocional do duelo, realizada em Nova York (EUA), o ex-campeão mundial e o youtuber ficaram frente a frente para a tradicional encarada e acabaram trocando empurrões (veja abaixo ou clique aqui).

Tudo começou quando, ao se aproximar do youtuber para a encarada, um empolgado Mike Tyson fingiu lançar uma combinação de socos em direção ao rival, terminando com um empurrão no seu tórax com a mão esquerda. Jake, então, passou a andar para frente e os dois começaram a trocar farpas.

Após ouvir algo da jovem celebridade da internet, o veterano novamente o empurrou, desta vez com as duas mãos no tórax do rival. Sorrindo, Tyson continuou a falar com Paul. Quando os dois finalmente se encararam no centro do palco da cerimônia, o youtuber aproveitou a oportunidade para revidar na mesma moeda a atitude do ex-campeão mundial de boxe.