Kaynan Duarte celebra conquista do ouro duplo no ADCC e projeta superluta com Gordon Ryan

No último domingo (18), na 'T-Mobile Arena', em Las Vegas (EUA), Kaynan Duarte roubou a cena no ADCC ao conquistar o 'ouro duplo' do torneio. Além de se sagrar campeão na categoria até 99 kg, o brasileiro conquistou o cinturão também na tradicional disputa do absoluto - categoria sem limite de peso estabelecido. Após protagonizar uma noite de gala na edição de 2024 da competição mais tradicional de grappling do mundo, o atleta da Atos celebrou seu desempenho em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight.

Com oito vitórias no evento, sendo sete delas por finalização, Kaynan alcançou uma taxa de letalidade de 87,5%. Na decisão de sua categoria, o brasileiro finalizou Rafael Lovato para garantir seu primeiro ouro na edição. Mais tarde, Duarte avançou até a final do absoluto e conseguiu desbancar, também na via rápida, o veterano Roberto Cyborg. Com os feitos, o especialista da luta agarrada agora soma quatro ouros em sua trajetória no ADCC - já havia sido campeão até 99 kg em 2019 e 2022.

"Com certeza (esperava o ouro duplo), fiz um camp muito bom. Esse ano tive altos e baixos. Mas estava bem concentrado e focado, luta por luta, uma luta de cada vez e consegui ter uma excelente performance. De oito lutas, consegui finalizar sete. Volto para casa com o ouro duplo e daqui a dois anos vou estar enfrentando o Gordon Ryan. Depois dessas vitórias, vai ficar um legado na minha carreira no ADCC. Acredito que o ADCC é o evento mais difícil de ganhar, é muito exaustivo. O treino para o ADCC é muito difícil, por isso que o evento é a cada dois anos. Acredito que (o ouro duplo) vai abrir muitas portas (na minha carreira)", exaltou Kaynan.