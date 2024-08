Dricus elege o rival "mais merecedor" ao posto de desafiante entre Whittaker e Strickland

Antes mesmo da realização do UFC 305, em Perth (AUS), no último sábado (17), Dana White havia adiantado que o vencedor da luta principal do show, protagonizada por Dricus du Plessis e Israel Adesanya, enfrentaria, na rodada seguinte, o ex-campeão Sean Strickland. Mas aparentemente, o detentor dos cinturão peso-médio (84 kg) pensa de forma diferente. Após finalizar 'Izzy' no quarto round e defender seu título pela primeira vez, o lutador sul-africano elegeu outro competidor como "mais merecedor" ao posto de desafiante da categoria.

Durante a coletiva de imprensa pós-show, Dricus apontou Robert Whittaker como o adversário que escolheria para medir forças na próxima defesa de título. Na visão do campeão, o australiano tem feito mais para merecer competir pelo cinturão do que o falastrão americano. Vale ressaltar que Du Plessis já enfrentou ambos dentro do octógono mais famoso do mundo. Em julho de 2023, nocauteou Whittaker e, em janeiro de 2024, desbancou 'Tarzan' em uma apertada decisão dividida dos juízes.

"Robert Whittaker merece essa chance. Acho que ele está sendo prejudicado. A única graça salvadora para o Sean Strickland é o fato de que ele foi até a decisão comigo. Só isso. O Whittaker venceu o Costa de forma mais espetacular, acredito eu, do que o Strickland. Aí o Whittaker é escalado contra o Khamzat, que sai (da luta) e Whittaker luta contra um ninguém, no sentido de nem estar no ranking. Ele só tem a perder, e contra o Ikram, que é um ótimo lutador. Whittaker faz parecer que lutou contra um amador. E o que ele ganha por isso? Nada. Aí diz: 'Ok, luto com Khamzat de novo'. Se ele vencer o Khamzat, não darão a ele o title shot? Ele está levando a pior, infelizmente. Não é culpa minha, luto contra quem for. Strickland é a luta que todos querem ver, mas o Whittaker é o prejudicado ao meu ver. Ele é mais merecedor, mas a vida não é justa", opinou Dricus.