Carlos Prates revela próximo alvo e promete novo show no UFC

Carlos Prates provou ser uma sensação do UFC. No último sábado (17), na Austrália, o brasileiro impressionou novamente ao castigar Li Jingliang, o nocauteando no segundo round, e defendeu sua invencibilidade na companhia. Empolgado pelas três vitórias no octógono, o especialista em trocação quer mais e já definiu seu próximo alvo.

Se Carlos, ainda no octógono, mencionou 'Khaos' Williams como possível adversário, na coletiva de imprensa pós-UFC 305, reforçou sua vontade de enfrentá-lo. E a intenção do atleta é válida, visto que, assim como ele, o americano também é striker e vive boa fase na carreira, com duas vitórias seguidas.

Ciente do que o 'bad boy' é capaz, o brasileiro não tem dúvida que uma possível luta entre eles tem tudo para agradar o UFC e os fãs de MMA. De todo modo, Prates deixa claro que sua intenção não é protagonizar uma guerra em pé com o poderoso 'Khaos' e sim dominá-lo. Tanto que, confiante, o atleta, que já coleciona bônus de performance na liga, indicou que esta atuação teria tudo para superar a mais recente.