Adesanya aprova desempenho apesar da derrota para Du Plessis no UFC 305

"Eu só não gosto do resultado. Mas não estou preso ao resultado. Estou apenas orgulhoso de como me apresentei. Da última vez, perdi minha luta da pior forma. Essa foi a primeira vez que fui finalizado, outra história. Uau, incrível. Continuo fazendo isso. Sou bom nisso. A última (luta) foi algo com que não fiquei feliz. Essa, estou feliz com a forma como me apresentei, mas não com o resultado. Não estava segurando o resultado. Estava apenas preocupado em mostrar o trabalho que fizemos e senti que fiz isso", declarou o ex-campeão do UFC.

Registro de Adesanya no MMA

Israel Adesanya, de 35 anos, é um dos maiores e melhores lutadores de MMA da atualidade. O ex-campeão do peso-médio estreou no UFC em 2018 e defendeu o título da categoria em cinco oportunidades. No esporte, o nigeriano construiu um cartel composto por 24 vitórias e quatro derrotas. Seus principais triunfos foram sobre Alex 'Poatan', Anderson Silva, Derek Brunson, Jared Cannonier, Kelvin Gastelum, Marvin Vettori (duas vezes), Paulo 'Borrachinha', Robert Whittaker (duas vezes) e Yoel Romero.