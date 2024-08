Mais um bônus! Carlos Prates leva R$ 273 mil por Performance da Noite no UFC 305

Carlos Prates fez 'barba, cabelo e bigode' novamente. Pela terceira vez seguida desde que entrou para o Ultimate, o meio-médio (77 kg) venceu sua luta, nocauteou seu adversário e, de quebra, levou um bônus de performance para casa. Neste sábado (17), o brasileiro foi um dos premiados com 50 mil dólares (cerca de 273 mil na cotação atual) extras por seu desempenho destacado no UFC 305, realizado na Austrália.

Na abertura do card principal do UFC 305, Carlos Prates deu um verdadeiro show ao nocautear o experiente lutador chinês Li Jingliang no segundo round da luta. A atuação do atleta da equipe 'Fighting Nerds' rendeu a ele o bônus de 'Performance da Noite'. Com o resultado, o striker segue invicto no Ultimate - com triunfos sobre Trevin Giles, Charlie Radtke e agora Jingliang - e se posiciona como uma das grandes promessas da categoria.

Quem também embolsou 50 mil dólares extras pelo prêmio de 'Performance da Noite' foi Kai-Kara France. No 'co-main event' da noite, o atleta neozelandês - 4º colocado no ranking peso-mosca (57 kg) - superou o australiano Steve Erceg, por nocaute técnico, e se aproximou de garantir uma disputa pelo título até 57 kg do UFC.