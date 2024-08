Gabi Garcia é finalizada por Craig Jones em superluta intergênero no CJI

Realizada em Las Vegas (EUA), neste final de semana, concomitantemente ao 'ADCC', a primeira edição do 'Craig Jones Invitational' precisou apostar em prêmios milionários e confrontos inusitados para atrair a atenção de atletas e fãs do grappling. Em uma das atrações principais do evento, por exemplo, Craig Jones - idealizador do show e astro da modalidade - foi escalado para medir forças com a lenda do jiu-jitsu Gabi Garcia. E, como era esperado, o australiano levou a melhor sobre a brasileira no combate.

O confronto foi disputado em tom de exibição desde o seu início, especialmente pelo lutador australiano. Mesmo sem empregar 100% de sua capacidade física, Craig dominou as ações e parecia escolher o momento certo de finalizar a faixa-preta gaúcha, que não encontrava respostas para as transições do rival.

Restando pouco tempo para o fim do segundo round, Jones encaixou duas chaves de calcanhar, mas Gabi se recusou a bater em desistência. Aparentemente sem querer forçar o golpe e correr o risco de machucar a brasileira, o australiano mudou de ideia e foi para as costas da gaúcha, onde aplicou um mata-leão que obrigou Garcia a se render (veja abaixo ou clique aqui).