Daniel Cormier critica mudança de regra no MMA: "Não quero que pareça luta de rua"

Recentemente, a Associação das Comissões de Boxe (ABC) anunciou mudanças significativas nas regras do MMA - entre elas, o fim do banimento das cotoveladas de cima para baixo em ângulo reto contra um atleta que esteja com as costas no solo. Apesar da alteração ter agradado a figuras importantes da modalidade, como Jon Jones e Dana White, houve também quem se incomodasse com as novas diretrizes homologadas pela entidade.

Este foi o caso de Daniel Cormier, ex-campeão meio-pesado (93 kg) e peso-pesado do UFC. Em um episódio recente do podcast 'Funky and the Champ', o veterano, que atualmente trabalha como comentarista da liga, revelou que não vê com bons olhos a liberação do polêmico golpe e deixou claro que é contra a mudança nas regras autorizada pela Associação das Comissões de Boxe.

"Eu não gosto disso. Não gosto das cotoveladas 12 para 6 (de cima para baixo no ângulo reto), e não gosto de 'tiros de meta'. Eis o que penso: quando eu estava enfrentando Rumble Johnson, você não podia (dar essas cotoveladas). Mas você podia fazer isso com um arco, então eu consegui cortar Rumble com uma cotovelada arqueada, mas ela veio direto para baixo. Eu só não quero qualquer coisa que faça a luta parecer uma luta de rua, é isso", opinou 'DC'.