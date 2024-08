Donald Trump elege Khabib Nurmagomedov como seu lutador favorito no UFC

Não é segredo que Donald Trump é amigo de Dana White e fã de MMA. Inclusive, o empresário e ex-presidente dos Estados Unidos marcou presença no UFC 302, evento realizado em junho, em Nova Jersey (EUA). Como acompanha o esporte e principalmente a organização, a celebridade revelou o seu lutador favorito dela e surpreendeu, já que este não é americano.

Em entrevista ao canal 'Adin Ross', Trump colocou Khabib Nurmagomedov no topo de sua lista de preferência. Vale pontuar que, ao longo dos anos, lutadores do UFC como Colby Covington, Jorge Masvidal, entre outros, mostraram seu apoio ao ex-presidente dos EUA tanto em sua campanha política, quanto no recente atentado que o mesmo sofreu.

Mas, de acordo com Trump, o russo está em um patamar diferenciado em comparação com os demais lutadores. Além disso, o empresário, que encontrou Khabib nos bastidores do UFC 302, se mostrou encantado por ter conversado com ele a respeito de um assunto complexo: a guerra entre Rússia e Ucrânia. Portanto, o ex-presidente dos EUA fez questão de enaltecer 'The Eagle' em âmbito pessoal e profissional.