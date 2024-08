Desespero? Muhammad Mokaev se oferece para lutar de graça no UFC

Ao que tudo indica, o desespero bateu em Muhammad Mokaev. Depois de ter irritado a alta cúpula do UFC e sequer ser procurado pela entidade para renovar seu contrato, o russo radicado na Inglaterra parece disposto a adotar medidas drásticas para consertar a relação e recuperar seu emprego no maior evento de MMA do planeta.

Em entrevista ao site 'MMA Junkie', Mokaev revelou que se ofereceu para lutar de graça no UFC em sua próxima luta. Ciente da insatisfação dos dirigentes da companhia com sua postura fora do octógono, especialmente no caso da briga com o angolano Manel Kape no hotel dos lutadores em Manchester (ING), antes da edição de número 304, em julho, o peso-mosca (57 kg) endossou sua campanha ressaltando que aprendeu sua lição.

"Eu disse a Hunter Campbell, o que quer que eu tenha feito no hotel, eu estou pronto para pagar por isso e lutar de graça na minha próxima luta no UFC. Seja lá qual tenha sido o problema que eu causei, eu acho que foi pouco profissional, mas é algo que estava no meu coração há muito tempo - eu tinha que me livrar disso. E eu acho que aprendi uma grande lição. Eu quero voltar para o UFC e tomara que eu volte", afirmou Mokaev.