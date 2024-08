Aspinall afirma que lutaria contra Jon Jones e Miocic na mesma noite em busca do topo dos pesados

Tom Aspinall está disposto a provar que é o melhor peso-pesado do MMA. Em julho, na Inglaterra, o britânico nocauteou Curtis Blaydes em um minuto de luta, defendendo o cinturão interino da categoria pela primeira vez. Agora, o atleta busca o título linear da categoria e está tão confiante, que faz uma afirmação ousada.

Apesar do UFC não anunciar oficialmente, Dana White sinaliza que Jon Jones, campeão linear do peso-pesado, e Stipe Miocic lutarão em novembro. Como possui o cinturão interino da categoria e conta com o interesse do cartola em vê-lo contra o vencedor do duelo entre os veteranos, Aspinall já se comporta como o verdadeiro número um da divisão.

Tanto que o britânico, para provar seu valor, afirmou que estaria aberto a lutar contra Jones e Miocic na mesma noite. Vale destacar que os americanos são lendas do MMA. Jon dominou os meio-pesados (93 kg) do UFC e lidera o peso-pesado, enquanto Stipe é ex-campeão da categoria mais perigosa do esporte. Mesmo assim, Aspinall não se mostra preocupado e crava que, hoje, é superior aos veteranos.