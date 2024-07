Equipes de Manel Kape e Muhammad Mokaev brigam em hotel às vésperas do UFC 304; veja

Rivalidade quente

Dois dos principais atletas do peso-mosca, Manel Kape e Muhammad Mokaev se enfrentam neste sábado, no card do UFC 304, em Manchester. Antes mesmo de subirem no octógono, os lutadores teriam se envolvido em uma briga de rua no lado de fora da academia do UFC PI (Instituto de Performance do UFC), em Las Vegas, de acordo com o relato do brasileiro Jean Silva à reportagem da Ag Fight há algumas semanas.

Segundo o lutador brasileiro, a briga teria sido motivada por uma declaração de Mokaev, provocando o atleta angolano. Em entrevista exclusiva à Ag Fight, Kape negou que a confusão tenha acontecido em Las Vegas e disse que tudo não passou de uma brincadeira de Jean. Seja como for, com o tumulto causado pelas equipes dos pesos-moscas às vésperas do UFC 304, a rivalidade entre os dois esquentou ainda mais e os fãs devem presenciar um confronto movimentado no octógono, neste sábado.

