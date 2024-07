Curtis Blaydes afirma que 'vence fácil' Alex Poatan no peso-pesado do UFC

"Má ideia. Para ele, direi meu plano: vou buscar a queda imediatamente. Por que eu daria a ele alguma chance de me nocautear quando sei que posso derrubá-lo à vontade? Eu acho que ele está procurando um peso-pesado específico, não qualquer peso-pesado. Eu posso vê-lo vencendo caras na parte inferior do top-15, mas se você der para ele um cara do top-5, com algum peso real, ele não está ganhando. Sim, eu iria ferrar Alex. Não é que ele não seja bom. Sou mais pesado do que ele. Isso não é baseado em habilidades, é assim que as coisas são", declarou o lutador.

Registro de Blaydes no MMA

Curtis Blaydes, de 33 anos, luta MMA desde 2014 e possui um cartel composto por 18 vitórias, sendo 13 por nocaute, quatro derrotas e um 'no contest' (sem resultado). O americano construiu grande parte de sua carreira no UFC, onde se consolidou como um dos melhores lutadores do peso-pesado. Atualmente, 'Razor' ocupa o quarto lugar no ranking da categoria. Seus resultados mais expressivos foram diante de Alexander Volkov, Alistair Overeem, Jailton 'Malhadinho', Jairzinho Rozenstruik, Junior 'Cigano', Mark Hunt e Tom Aspinall.