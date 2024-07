UFC encaminha Marina Rodriguez vs Iasmin Lucindo para evento em outubro

Depois do duelo verde-amarelo entre Virna Jandiroba e Amanda Lemos, vencido pela primeira, liderar o card do UFC Vegas 94, no último sábado (20), a entidade planeja mais um confronto brasileiro do top 15 do peso-palha (52 kg). De acordo com a apuração da reportagem da Ag Fight com fontes próximas ao evento, o Ultimate trabalha para promover a disputa entre Marina Rodriguez e Iasmin Lucindo no dia 5 de outubro, em Salt Lake City (EUA).

Sexta colocada no ranking da divisão, Marina vem de derrota para a ex-campeã Jéssica Bate-Estaca, em abril deste ano. A gaúcha, que já esteve próxima de se credenciar para uma disputa de cinturão, vive hoje sua pior fase na carreira, com três derrotas em suas últimas quatro lutas. Agora, a veterana de 37 anos terá que frear a ascensão da jovem promessa do MMA nacional para se recuperar e voltar à corrida por um 'title shot'.

Por outro lado, Iasmin vive grande momento na carreira. Depois de estrear no UFC com derrota para a mexicana Yazmin Jauregui, a lutadora brasileira, de apenas 22 anos de idade, engatou uma sequência positiva de três vitórias, que a levaram para o ranking top 15 do peso-palha, onde ocupa atualmente a 14ª colocação.