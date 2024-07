Mike Perry expressa preocupação com Mike Tyson em luta de boxe contra Jake Paul

No último sábado (20), na Flórida (EUA), Mike Perry enfrentou Jake Paul e se deu mal no boxe. Como sofreu no ringue, o ex-lutador do UFC, assim como parte da comunidade dos esportes de combate, também se mostrou preocupado com Mike Tyson na luta de boxe contra 'The Problem Child', programada para acontecer em novembro.

Após sofrer knockdowns e acabar nocauteado no sexto round, Perry se rendeu ao youtuber, reconhecendo sua qualidade como lutador. Tanto que 'Platinum' teme que o ex-campeão mundial de boxe tenha o mesmo destino e até de forma mais brutal.

De acordo com o atleta, o fator físico tem tudo para definir a luta midiática. Vale pontuar que Paul, com seus 27 anos, está no auge da forma e é 30 anos mais novo que Tyson.