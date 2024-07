Sean O'Malley muda postura e detona McGregor após rixa virtual: "Viciado em drogas"

Relevância no hiato

McGregor é a maior estrela já produzida no MMA. E prova disso é que o irlandês consegue se manter relevante e dominar o noticiário mesmo em meio a um grande hiato em sua carreira como profissional. Sem competir há mais de três anos, 'Notorious' segue protagonizando uma grande novela sobre quando fará seu aguardado retorno - provavelmente contra Michael Chandler. Enquanto isso, Conor segue sempre ativo nas redes sociais e através de entrevistas, mantendo seu nome e imagem sempre em alta - até mesmo com polêmicas ou rixas.

Miss the old Conor ? you fell off bud. Still a fan tho. I actually don't care you are 1-4 in your last 5 I'm stills excited to watch. Hope the toe is feeling better. https://t.co/ENSkQw1RmB

- Sean O'Malley (@SugaSeanMMA) July 23, 2024

Conor isn't in anyone GOAT talk. Entertainment yes but skills, no. Has a really good left hand. Shit Cardio. Weak Jits. Decently athletic. Mentally weak. Drug addict, needs rehab. 1-4 last 5 fights. Still fan tho. Hope toe heals up

- Sean O'Malley (@SugaSeanMMA) July 23, 2024