De olho no título! Tsarukyan revela que ativará cláusula para diminuir suspensão; entenda

Número 1 do ranking dos pesos-leves (70 kg), Arman Tsarukyan parece realmente disposto a fazer de tudo para garantir seu posto de próximo desafiante ao cinturão da categoria. Suspenso por nove meses por agredir um fã em sua entrada no UFC 300, o wrestler de ascendência armênia destacou que ativará uma cláusula que permite que o gancho seja reduzido para seis meses, de olho em uma revanche contra Islam Makhachev, pelo cinturão da categoria mais povoada do Ultimate.

Em entrevista ao site 'Sport 24', Tsarukyan revelou que concordou em acatar a sugestão imposta pela Comissão Atlética do Estado de Nevada e participar da criação e divulgação de um conteúdo 'anti-bullying' - aprovado previamente pela entidade. Caso realmente adote e medida, o atleta da 'American Top Team' estaria apto a competir novamente a partir do dia 13 de outubro - a tempo de participar do UFC 308, card agendado para o dia 26 do mesmo mês e apontado como a provável data de retorno do campeão Makhachev à ação.

"Vou gravar aquele vídeo anti-bullying no início de agosto e minha suspensão acabará dia 13 (de outubro). Preciso apenas fazer esse vídeo, então espero lutar no final de outubro ou início de novembro. Tenho que fazer o vídeo para ajudar minha carreira. Não me incomoda, só fará bem para minha carreira. E, na verdade, não faz sentido colocar as mãos em alguém e gastar energia quando se está caminhando para uma luta de verdade. O problema é que sou um cara de temperamento forte. Ou sou muito gentil, ou muito raivoso. Até quando treino, ou é trabalho leve ou contato total, essa é a minha natureza", revelou Arman, de acordo com a tradução da página 'Red Corner MMA'.