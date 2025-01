O que explica a campanha histórica do Brasil no Mundial de handebol

Buda iniciou na equipe principal no duelo do último domingo (26) contra a Espanha e foi um dos principais responsáveis por garantir a vitória por 26 a 25. Foi a primeira vez que a seleção brasileira superou os espanhóis em torneios oficiais da IHF (Federação Internacional de Handebol).

Por trás do sucesso das muralhas do Brasil está o preparador de goleiros Ali Al-Khedher. Ele é do Kuwait e chegou há um ano na seleção a pedido do técnico Marcus Tatá, que trabalhou no país árabe em 2022, para elevar o nível dos goleiros da equipe nacional.

"Convivi com ele e vi o trabalho fantástico que o Ali fez no Kuwait. Os goleiros que ele treinava sempre tiveram um altíssimo percentual de defesas, altíssimo percentual de scouts. Ele trabalha demais. Precisávamos desta peça importante no nosso time. Além de tudo, Ali é uma excelente pessoa, e excelente profissional. É uma pessoa que está aqui de coração. O trabalho dele foi fantástico e os números mostram", exaltou o técnico Marcus Tatá ao UOL.

Al-Khedher jogava como goleiro e defendeu, inclusive, a seleção do Kuwait. Como treinador, fez sucesso em clubes da Ásia, além dos árabes. Quando recebeu a oferta para trabalhar com o Brasil, o profissional que também é engenheiro civil era alvo de algumas equipes asiáticas, mas decidiu optar pelas cores verde e amarela.

"O Ali é uma pessoa extremamente dedicada. Ele estuda muito, trabalha 24 horas por dia. Isso é fundamental para o sucesso dele e dos nossos goleiros. A gente sempre brinca, porque eles estão lá direto no vídeo, analisando sem parar", acrescentou o treinador destacando a preparação da defesa durante o Mundial.

Língua dos goleiros

Foi uma fatalidade que fez Ali Al-Khedher se aposentar das quadras e começar a vida de preparador de goleiros. Ele machucou o cotovelo e optou por parar de jogar. Já tinha uma boa visibilidade como arqueiro e decidiu levar seu conhecimento, aliado à tecnologia, para aperfeiçoar atletas.