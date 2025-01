Fonseca é o mais novo no top 100 desde Alcaraz e vira recordista brasileiro

A oficialização de João Fonseca entrando no top 100 do mundo coroa a ascensão meteórica do novo fenômeno do tênis, que acumulou mais um recorde em sua breve carreira.

O que aconteceu

Fonseca virou o brasileiro mais novo da história a aparecer na elite do tênis. Ele vivia expectativa de ingressar no top 100 nas últimas semanas, devido à sua campanha no Australian One com direito a vitória sobre o número 9 Andrey Rublev, mas precisou aguardar o fim do Grand Slam para a lista ser divulgada. Agora, é o 99º do mundo.

O carioca conquistou o feito com 18 anos, cinco meses e seis dias de vida. João superou Cassio Mota, que detinha o posto por ter entrado para o seleto grupo com 19 anos, em 1979. Já Guga, maior nome do tênis do Brasil, só apareceu entre os 100 melhores quando beirava os 20, em 1996.