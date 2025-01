Ex-'Craque da Voz', Vivi Falconi narra o Paulistão no UOL

Quarta eliminada, ela destaca que, apesar de não ter alcançado a grande final, teve uma repercussão muito positiva em suas redes sociais.

"Estava ali com um grande nome da narração, que é o Galvão, e com a Karine Alves, que é uma referência para as mulheres no esporte. Saí recebendo elogios do Galvão e tive um retorno também, conforme o programa ia ao ar, de pessoas chegando nas minhas redes. Achei interessante que vinham muitos homens e meninos elogiando, porque a gente sabe da dificuldade que ainda existe da mulher na narração, então eu fiquei muito surpresa com isso, tive feedbacks muito bons."

Paulistão 2025 ao vivo no UOL Play e no Canal UOL

Agora você pode assistir ao Campeonato Paulista no UOL Play e no Canal UOL.

São até 7 jogos ao vivo por rodada, com o melhor time de narradores e comentaristas da TV e do streaming.

O Canal UOL está disponível nas principais operadoras de TV a cabo do país e streaming: