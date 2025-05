Yuri brinca após cravar hat-trick no Inter, seu ex-time: 'Forma de carinho'

O atacante Yuri Alberto, do Corinthians, brincou após marcar um hat-trick no Inter, seu ex-clube — ele defendeu a camisa da equipe gaúcha entre 2020 e 2021. O camisa 9 falou na zona mista após o alvinegro vencer o adversário por 4 a 2 na Neo Química Arena.

O que ele falou?

Forma de "carinho". "Em relação à 'lei do ex', eu gosto muito. São desafios bem grandes para nós jogadores. Poder demonstrar essa minha forma de carinho aos meus ex-clubes é me entregando ao máximo e respeitando o clube que defendo também."

Preparação especial? "É querendo ajudar o Corinthians sempre. Sempre que tiver oportunidade de marcar, ainda mais contra grandes clubes, vai ser importante. Desde meu primeiro gol em clássico eu comemorei [contra ex-clubes], então tenho que comemorar todos, senão seria uma falta de respeito com o Corinthians."