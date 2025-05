Após três rodadas, Série D do Brasileiro tem só três times com 100% de aproveitamento

Dos oito times que defendiam os 100% de aproveitamento na abertura da terceira rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, apenas três conseguiram atingir os nove pontos: ASA-AL, Ceilândia-DF e Luverdense-MT. Por outro lado, cinco times perderam esse rendimento impecável na tabela: Tuna Luso-PA, Águia-PA, Santa Cruz-PE, Azuriz-PR, Inter de Limeira-SP. A rodada teve 21 jogos e será finalizada no domingo com mais 11 confrontos.

No duelo paulista, pelo Grupo A7, no Limeirão, Inter de Limeira e Monte Azul ficaram no empate por 1 a 1. Mesmo assim, a Inter tem sete pontos e divide a ponta com o Cianorte-PR que, em casa, fez 3 a 0 sobre o Cascavel, com um. O Monte Azul tem dois.

No Grupo A1, Tuna Luso-PA e Águia-PA buscavam a terceira vitória seguida, mas a Tuna perdeu por 3 a 0 para o Manauara-AM e o Águia, em casa, empatou por 1 a 1 com o Manaus-AM. Na classificação, Manauara e Águia têm sete, a Tuna Luso seis e o Manaus, cinco pontos.