Milton Leite reforça o UOL no Paulistão; estreia será segunda-feira

A primeira transmissão no Canal UOL e na homepage do UOL foi Guarani x Botafogo de Ribeirão Preto, às 19h30 da última quarta.

Os demais jogos da primeira rodada, que termina apenas no dia 10 de fevereiro, com jogo adiado entre São Paulo e Inter de Limeira, também estarão disponíveis no UOL Play.

Como Assistir ao Canal UOL e como acessar UOL Play

O Canal UOL está disponível nas principais operadoras de TV a cabo e streaming: