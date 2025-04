Abel revela objetivo do Palmeiras no Super Mundial e compara futebol à F1

Seu time em duas palavras: "A nossa equipe é equilibrada e competitiva. E depois tem uma parte a ver com a resiliência mental, que isso é algo que tem a ver comigo. É algo que tem a ver com os nossos jogadores também que, aconteça o que acontecer, o jogo só acaba quando termina. E, enquanto nós não deixarmos tudo o que temos dentro de campo, não seremos verdadeiramente aquilo que é o espírito de um jogador do Palmeiras, que é, do primeiro ao último segundo, lutar para vencer".

Enfrentar o Inter Miami de Messi: "Um clube formado recentemente, mas que tem jogadores de excelência. Será, seguramente para nós, uma oportunidade. E quando chegar a essa altura, estaremos preparados para defrontar, mas sem pensar. Não acho que seria justo de nossa parte pensar nesse jogo sem passar pelo primeiro, que será contra o Porto, mas quando chegar esse jogo nós estaremos preparados".