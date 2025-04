Luis Enrique não enxerga favoritismo do PSG no duelo contra o Aston Villa pela Liga dos Campeões

Por outro lado, o Aston Villa, que ocupa apenas a 7ª posição no Campeonato Inglês, com 51 pontos conquistados, passou pelo Club Brugge, da Bélgica, na fase anterior da competição continental, com o placar agregado de 6 a 1.

"O time do Aston Villa é parecido com o nosso. Muitos jogadores versáteis, é difícil saber quem vai jogar. Um time que pode jogar com um bloco baixo, um bloco alto e recuar. Nesses pontos, somos parecidos. Promessa de uma partida aberta e complicada para ambos os times. Essa é a qualidade deles: atacar de trás para a frente. Isso vai exigir um excelente nível defensivo e uma grande eficiência da nossa parte", projetou Luis Enrique.

A partida de volta entre PSG e Aston Villa acontece na próxima terça-feira, às 16 horas (de Brasília), no Villa Park.

"Eu enfatizo para meus jogadores que é importante controlar as emoções. Tem muita coisa acontecendo ao redor dos jogadores, mas o coração e as pernas estarão lá. Jogaremos diante de nossos torcedores, em casa. Devemos aproveitar essa energia positiva", finalizou o treinador.