Surfe: Tati diz que prata olímpica 'aliviou a pressão' e celebra Mineirinho

Tati, que ficou em terceiro no circuito do ano passado, tenta conquistar o primeiro título mundial feminino para o Brasil. Para este desafio, ela anunciou um novo treinador: trata-se do campeão mundial Adriano de Souza, o Mineirinho.

Para essa temporada estou muito animada. Em minha visão, não preciso mais mostrar para o mundo o que eu posso fazer, sabe? Consegui mostrar tudo que eu queria, realmente. Então, eu estou me sentindo super bem, confiante. E, além disso, mudei o técnico. O Adriano foi uma referência gigante no mundo do surfe e acho que vai dar tudo certo. Se Deus quiser, vão rolar muitas coisas boas pela frente Tati Webb

A surfista explicou a mudança na comissão técnica e apontou um dos focos do trabalho que será realizado ao longo da temporada.

Adriano de Souza e Tatiana Weston-Webb Imagem: Divulgação

"Resolvemos no ano passado, mais ou menos em outubro, que íamos trabalhar juntos. Tive contato com o meu ex-técnico Ross até o final do ano, então aproveitei o máximo dele. E quando eu comecei a trabalhar com o Adriano... Ele tem um plano bem específico para mim. Vamos identificar os pontos fracos e tentar melhorar. Além disso, vamos focar muito no jogo dentro da bateria, na estratégia. Isso identificamos antes de começar o ano. Sempre há espaço para evoluir na água, mas sinto que esse ponto, se melhorar, vou continuar passando das baterias mais difíceis", apontou.

O que mais ela falou

O sonho da medalha olímpica: "Sempre foi o maior sonho tentar ganhar uma medalha, e mesmo sendo prata ou o que seja, eu consegui, sabe? Foi um sonho gigante realizado. Não tem sentimento melhor do que saber que você conseguiu. Esse sentimento de que eu consegui alcançar uma coisa tão especial, tão difícil... Tenho certeza que se eu trabalhar forte, se ficar muito focada, posso alcançar todos os meus sonhos. Me sinto muito mais tranquila esse ano. Por quê? Porque eu consegui fazer uma coisa que eu nunca vou esquecer. Não quer dizer que eu não tenho outros sonhos. Eu tenho! Mas estou aqui, um passo de cada vez e, se Deus quiser, vou lutar pelo título mundial".