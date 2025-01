Patrocinadora do Palmeiras, Sportingbet fecha parceria inédita com a NBA

A Sportingbet também patrocinará a NBA House no Brasil, evento que retornará a São Paulo durante as finais do campeonato. A edição de 2025, que ocorrerá em junho, será a sétima na capital paulista. A bet se compromete a promover apostas responsáveis e práticas seguras para proteger a integridade dos jogos da maior liga de basquete do mundo.

Identificamos essa oportunidade como uma forma de proporcionar experiências novas e criativas para os fãs da NBA no lançamento do recém-regulamentado mercado de apostas esportivas no Brasil. Trabalhar com a Sportingbet nos permite combinar a emoção do nosso jogo com uma plataforma envolvente para que os fãs interajam com a NBA de forma responsável.

Kuljeet Sindhar, vice-presidente de International Gaming & Data Ventures da NBA