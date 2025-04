Michael Chandler admite dificuldade de lidar com reputação de "trapaceiro"

Michael Chandler tem enfrentado diversas polêmicas no UFC, sendo rotulado como "trapaceiro" após algumas lutas que levantaram suspeitas sobre sua postura. Agora, prestes a enfrentar Paddy Pimblett no UFC 314, ele decidiu se manifestar abertamente sobre as críticas intensas que vem recebendo.

As controvérsias começaram após suas derrotas para Dustin Poirier e Charles Oliveira, marcadas por momentos questionáveis. Contra Poirier, Chandler foi acusado de segurar seu protetor bucal. Já na luta contra 'Do Bronx', alguns o apontaram como responsável por golpes ilegais. Em entrevista ao site 'MMA Fighting', o veterano demonstrou incômodo com toda a repercussão.

"A narrativa é difícil, cara. As pessoas não me conhecem de verdade. A menos que você esteja no meu círculo íntimo, você não sabe quem realmente sou fora das câmeras. As pessoas têm suas desconfianças de que eu sou legal na frente das câmeras, mas sou um cara ruim por trás delas. Mas eu sei quem eu sou. Sou um cara que tenta fazer as coisas da maneira certa, tenta tratar as pessoas com respeito, fazer as coisas com honra e dignidade. Então, essa história de trapaça é um pouco difícil para mim, mas também faz parte do tribunal da opinião pública", contou Chandler, mostrando a frustração.