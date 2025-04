Beijo e sarrada: Lutador causa confusão em evento de MMA na Europa

Max Holzer, considerado uma jovem promessa do MMA alemão, conquistou uma vitória impressionante sobre o veterano Deniz Ilbay no Oktagon 69, mas a maneira como ele celebrou a finalização deixou todos em choque. Após derrotar o compatriota no quarto round, Holzer comemorou de forma polêmica: beijou a parte de trás da cabeça do adversário e o atacou com a famosa "sarrada". O gesto causou uma reação imediata do rival, que, furioso, levantou e partiu para cima (clique aqui ou veja o vídeo abaixo).

O clima esquentou rápido, com o lutador de 23 anos sendo jogado para fora do octógono com socos e com os seguranças tendo que intervir para evitar algo pior. Embora a vitória tenha sido importante para Holzer, o episódio abafou o triunfo, desviando a atenção para a atitude questionável após o golpe final.

Holzer em ascensão

Apesar da controvérsia, o alemão continua sendo uma grande promessa do MMA. Com uma sequência impressionante de 10 vitórias seguidas, o jovem lutador tem mostrado um talento nato dentro do octógono. Sua performance contra Ilbay destacou mais uma vez sua habilidade técnica e agressividade no combate, confirmando seu status como um dos nomes mais promissores da nova geração do esporte.