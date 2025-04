Zubeldía destaca atuação de Rafael no empate contra o Atlético-MG e elogia dupla de volantes

??????!

Zubeldía também elogiou o desempenho da dupla de volantes Alisson, que completou 150 jogos com a camisa do Tricolor, e Marcos Antônio, que ganhou a vaga no time titular com a lesão de Luiz Gustavo. O treinador se mostrou satisfeito com a atuação da equipe no geral.

"Viemos para ganhar com Alisson e Marcos Antônio no meio-campo. Tive decisões ousadas e fizemos um bom jogo para anular o adversário e buscar o resultado. Nos defendemos bem com e sem a bola. Em contextos gerais, foi um bom jogo", finalizou.