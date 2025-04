Memphis Depay lidera estatísticas ofensivas entre os jogadores da Série A em 2025

Memphis Depay colocou fim ao jejum de bolas nas redes no último sábado, na vitória do Corinthians sobre o Vasco por 3 a 0, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena. Ele marcou um gol, deu uma assistência e participou do terceiro tento, que foi contra.

O holandês disputou, ao todo, 18 partidas neste ano. Apesar de balançar as redes apenas três vezes, Memphis é o líder em assistências entre os jogadores da Série A em 2025, com oito passes para gol. Os dados são do Sofascore.

Além disso, o jogador também lidera no quesito grandes chances criadas, com nove. Ele também possui 32 passes decisivos e precisa de, em média, 122 minutos para participar de um gol.