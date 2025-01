UFC: Amanda relembra 2019, se empolga com 2025 e diz como se vê em 2035

Eu acho que, naquela luta, eu não tinha tanta experiência. Era minha segunda luta do UFC, então eu ainda estava naquela empolgação... Não sabia direito como funcionavam as coisas e nem me conhecia direito como atleta. Vejo que aprendi muito de lá para cá Amanda Ribas, ao UOL

A mineira também não escondeu a sede de subir ao octógono. O motivo? Ela lutou apenas uma vez no ano passado, na derrota para Rose Namajunas. O confronto ocorreu em março.

A luta deste sábado pode significar uma virada de página na carreira de Amanda. A atual número 8 do ranking do peso-palha acredita que, em caso de vitória, pode ter um 2025 ainda mais recheado.

Estou com mais vontade de ganhar porque eu fiquei o ano passado quase que parada. Eu fiz só uma luta, e isso foi bom pra eu ter essa vontade renovada de lutar. Ficar só treinando? Está louco! Essa luta é muito importante pra mim. Se eu ganhar, [o UFC] vai me jogar lá pra cima porque já ganhei da Virna e ela é número três. Dá para eu ficar ali de 'stand-by' para quem for sair da luta de cinturão Amanda Ribas

Amanda Ribas (à direita) vai encarar Mackenzie Dern na luta principal do UFC Fight Night Imagem: Chris Unger/Getty

O que mais Amanda falou?

Retrospectiva de 2024. "Toda vez que começa o ano, faço uma anotação com as metas. E me surpreendeu. Eu consegui bater algumas metas, foi um ano de muita felicidade e realização também. Eu, depois de sei lá quantos anos, me formei na faculdade de Educação Física. Consegui fazer a luta no card principal [contra Namajunas], que era uma coisa que eu não tinha feito ainda."