Fred chega à Globo 15 anos após visita, sonho e recompensa por vídeo no JN

"Eu já trabalhava um pouco isso no Desimpedidos. Não tem como eu deixar o meu histórico de torcedor pra trás. Apagar todos os meus vídeos, todas as minhas fotos... Não tem como. Aqui, no Globo Esporte, é totalmente diferente. Eu vou estar me comunicando com o torcedor do Corinthians, do São Paulo, do Santos. Tem um trecho que é pro Globo Esporte Brasil, então tem torcedores de todos os estados. Com relação a isso estou super tranquilo, até também porque tenho muita entrada na torcida dos outros clubes, além dos próprios times e sei da responsabilidade que é falar com todas as torcidas tanto de São Paulo quanto do Brasil", destacou Fred.

BBB abriu portas?

Coincidência ou não, Fred estreia no comando do Globo Esporte justamente na data inicial da 25ª edição do Big Brother Brasil. Há dois anos, o jornalista aceitou o convite para participar do reality show e embarcou no desafio pensando em seu futuro.

"Foi um risco ali que eu corri de fato, mas eu sempre confiei muito na minha forma de viver mesmo. É óbvio que na época eu considerei uma porta de entrada. Hoje, honestamente, eu não conversei com as pessoas da Globo para saber se realmente isso foi um fato que me ajudou a estar aqui no Globo Esporte hoje. Até porque são núcleos totalmente diferentes. Quando eu entrei aqui no esporte, a galera tem muita curiosidade sobre o Big Brother", declarou Fred.

"A única relação que a gente teve é com os câmeras que eu trabalhava lá no Rio de Janeiro, que eram os mesmos do Big Brother. E eles chegavam pra mim e falavam: 'Pô, Fred, a gente te conhece de um jeito que você nem imagina'. Eles eram os câmeras que ficavam atrás do vidro, escondidos na casa. Pode ser que tenha ajudado? Acho que sim, mas não tenho essa resposta de fato. Mas se eu tivesse feito algo muito grave lá dentro, aí eu acho que realmente a notícia ia se espalhar dentro da Globo. Acho que deu tudo certo com o meu desempenho lá e eu cheguei hoje onde eu sempre sonhei em chegar", concluiu.