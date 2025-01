1ª cheerleader brasileira comanda expansão dos Patriots: '2º maior mercado'

Esse jogo em São Paulo foi um marco muito grande, importante no futebol americano e no Brasil. Para o setor esportivo como um todo, englobando turismo, economia. Tivemos vários indicadores de sucesso, e isso é muito positivo

Mas, então, os fãs dos Patriots podem esperar um jogo da equipe em breve em solo brasileiro? A diretora adota cautela, mas não esconde o desejo que isso possa acontecer em breve.

"Esperamos que sim, que quando a NFL decidir que é o momento certo, possamos jogar. Eu falo muito com os meus diretores. Estou sonhando todos os dias em trazer os Patriots para o Brasil, e não significaria só um jogo. Todas as vezes que tivemos algum tipo de ativação, vieram ex-jogadores, mascote, cheerleaders... A comunidade de New England vem e, para mim, é sempre muito especial", disse.

Ela, inclusive, acredita que o jogo realizado no estádio do Corinthians pode ter reflexos a médio e longo prazo. "O Brasil é o terceiro maior consumidor de NFL do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e do México. Com esse jogo de São Paulo, arrisco a dizer que isso pode mudar em breve. Neste cenário, acredito que seja importante ter uma pessoa que entende o contexto do país".

Lara Magalhães mudou-se para o Brasil para encabeçar o projeto — o marido e a filha ainda moram nos Estados Unidos, e ela faz viagens constantes. Em 2024, houve eventos em São Paulo, Salvador e Belo Horizonte, com presença de jogadores, além de uma ação em parceria com a CBF — o mascote esteve ao lado do Canarinho em um jogo da seleção em Brasília, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. As regiões Norte e Sul estão no mapa e há a ideia de que recebam eventos até o fim da temporada da NFL.