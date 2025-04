Palmeiras: o que explica Paulinho quase R$ 50 milhões mais caro em balanço

O balanço financeiro do Palmeiras de 2024 foi divulgado no início da semana e informou que a compra do atacante Paulinho custou R$ 162,1 milhões ao clube — o valor é quase R$ 50 milhões a mais do que os 18 milhões de euros (R$ 115 milhões) revelados pelos clubes na negociação.

Os atletas envolvidos na troca com o Atlético-MG ajudam a explicar essa diferença.

O que aconteceu

A despesa financeira do Palmeiras na operação Paulinho é de 18 milhões de euros (os R$ 115 milhões divulgados na época da transferência), que serão pagos em quatro anos.