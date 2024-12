Judoca medalhista olímpica, Mayra Aguiar anuncia aposentadoria

Fui até onde meu corpo permitiu e, mesmo quando ele não permitia mais, forcei ainda mais alguns anos, porque sou teimosa (rs).

O judô moldou minha vida, meus valores, minhas amizades e minha visão de mundo. Serei eternamente grata por tudo o que vivi dentro e fora dos tatames.

Agradeço imensamente aos meus pais por terem me apresentado ao esporte e por me darem todo o apoio e suporte necessários para esta jornada, que começou aos 6 anos. À minha irmã, que já foi minha parceira de treino, coach, fisioterapeuta, conselheira, e mil e uma outras coisas, sempre cuidando de mim e me ajudando nos momentos mais difíceis. Ao meu amor, que há 4 anos vive esta vida louca comigo e que, mesmo em pouco tempo, já passou por uma medalha olímpica, um título mundial, uma cirurgia, muitas vitórias e derrotas, sempre me incentivando com muito carinho. Aos meus familiares e amigos, que compreenderam a distância e as faltas, mas sempre estiveram na torcida.

A todos os treinadores e profissionais que trabalharam comigo, que tanto se dedicaram de todas as formas, tiveram paciência e lutaram junto em cada batalha. Aos meus colegas de treino, que compartilharam experiências, saíram na porrada, me fizeram crescer e tornaram o dia a dia pesado de atleta muito mais divertido. Às minhas adversárias, que não me deixaram acomodar e tornaram o caminho muito mais desafiador e empolgante.

A todos os lugares onde treinei, em especial à Sogipa, que, desde meus 11 anos, foi minha segunda casa. À FGJ, CBJ, COB, IJF, patrocinadores e apoiadores, que também acreditaram em mim e me deram a tranquilidade e a estrutura necessárias para atingir meus objetivos. Aos profissionais da mídia, que contaram minha história de uma forma tão linda e emocionante. E a você, que torceu, chorou, sorriu e vibrou em algum momento junto comigo nesta trajetória, meu MUITO OBRIGADA!

Termino este texto com lágrimas nos olhos e feliz por elas escorrerem, porque me dão a certeza de que vou levar para sempre estes momentos e estas pessoas com muito amor no coração".