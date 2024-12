Bruna Alexandre protesta ao deixar seleção olímpica; CBTM alega renovação

A decisão se deve ao processo de renovação que a diretoria da entidade está implementando no alto rendimento adulto olímpico e paralímpico que abrange tanto o recrutamento de atletas quanto a contratação de profissionais da comissão técnica. O objetivo é desenvolver um trabalho de longo prazo visando os próximos dois ciclos olímpicos de 2028 e 2032.

No caso da Seleção Olímpica, as cinco atletas que serão selecionadas estão na faixa etária até 24 anos e são as melhores brasileiras posicionadas no ranking mundial.

No que se refere à Seleção Paralímpica, a CBTM ainda está ajustando o projeto que incluirá a contratação de um head coach europeu, de renome mundial, que ficará responsável pela política de treinamento e montagem de equipes visando os próximos dois ciclos paralímpicos. O anúncio ainda será feito em janeiro de 2025.

A CBTM já vem adotando a reformulação como estratégia para trazer resultados ainda mais expressivos e manter o Brasil na elite da modalidade. Tanto que o sucesso da geração mais experiente atual, da qual Bruna Alexandre faz parte, é resultado deste processo de renovação iniciado há 15 anos.

A entidade reconhece e valoriza o talento e os feitos alcançados por Bruna Alexandre e por qualquer outro atleta que não venha a seguir como integrante das seleções olímpicas e paralímpicas a partir do próximo ano. E agradece a todos pela dedicação durante todos esses anos e se coloca à disposição para apoiá-los no que for possível no prosseguimento de suas carreiras esportivas."