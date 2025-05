São Paulo tem o maior número de empates após sete rodadas na história do Brasileirão de pontos corridos

Fim de jogo #SPFCxFOR (0-0)#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/XpxcyGHbNt

? São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 3, 2025

Nesta sexta-feira, Ferreirinha teve a chance de garantir a vitória do Tricolor, mas acabou desperdiçando uma cobrança de pênalti, aos 19 minutos do segundo tempo. A equipe paulista ocupa a 9ª posição do Campeonato Brasileiro, com nove pontos conquistados.

Apesar disso, levando em conta todas as competições, o São Paulo não perde desde o dia 10 de março, quando foi eliminado pelo Palmeiras, na semifinal do Campeonato Paulista, por 1 a 0, no Allianz Parque.

O Tricolor volta a campo nesta terça-feira, às 19 horas (de Brasília), quando visita o Alianza Lima-PER, pela quarta rodada da Copa Libertadores, no Estádio Alejandro Villanueva. O São Paulo é o líder do grupo D, com sete pontos. Enquanto o clube peruano ocupa a 3ª posição, com quatro pontos somados.