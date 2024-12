Ela largou a aposentadoria e, aos 50 anos, lidera ranking do tênis de mesa

É difícil estar muito tempo parada e tem a questão da idade, de você ter a paciência de voltar. Foi uma imersão muito grande para eu poder voltar a ficar, realmente, apta. Demorou uns seis meses para fazer novamente todos os treinamentos. Muitas questões passaram pela minha cabeça. Eu, realmente, tinha muitas dúvidas, mas eu fui me preparando mentalmente, o trabalho foi sendo feito e fui vendo que podia.

Valesca fez parte de uma geração que teve ícones do tênis de mesa brasileiro, como Cláudio Kano — de quem era admiradora e se tornou amiga — e Hugo Hoyama. Em uma época que as mulheres não tinham tanto espaço, e investimento, no esporte, deu passos como a disputa do Pan-Americano de Mar del Plata, em 1995, e do Mundial na China, no mesmo ano.

Na caminhada no tênis de mesa, assumiu a função de técnica, e foi uma das primeiras treinadoras de Hugo Calderano, que já foi terceiro melhor do mundo — atualmente é o sétimo — e detentor da melhor marca brasileira em Jogos Olímpicos, com a semifinal em Paris.

Nos Jogos de Tóquio, ela conta que teve de se conter ao comentar os jogos do antigo aprendiz. E, agora, foi ele quem a inspirou. "No estúdio, comentando um atleta que você treinou, é até meio complicado conseguir manter o profissionalismo (risos), Mas ver o Hugo atuando naquele nível foi, realmente, uma grande inspiração para voltar a jogar".

O que mais ela falou?

Quais os próximos objetivos? Pensa em ir a competições como Pan e Olimpíadas? "Ainda vou pensar no que eu vou fazer. Acredito que ainda jogue no ano que vem, mas a confederação poderia ser um pouquinho mais inclusiva nessa questão dos atletas mais velhos. Repensar algumas coisas [vagas disputadas em seletivas, como era anteriormente]. Tenho vontade de, de repente, voltar à seleção. Vamos ver".