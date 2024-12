Ronaldinho será avô, mas quem é a avó? Ela foi bailarina do Faustão

As notícias de que Ronaldinho Gaúcho, 44, será avô repercutiram e deixaram uma pergunta: quem é a avó em questão? Ela é Janaína Mendes, ex-bailarina do Faustão e mãe do único filho de Ronaldinho Gaúcho. Ela tem 41 anos.

O que aconteceu

Ronaldinho Gaúcho será avô, e sua ex-companheira, Janaína Mendes, festejou a novidade. A mãe de João Mendes, único filho do craque, celebrou nas redes sociais a chegada do neto. Em um post no qual a nora, Giovanna Buscacio, anuncia a novidade, ela escreveu: "Amor da vovó já tão amado. Vem que tô doida para te encher de beijos e muito amor".

Janaína Mendes foi bailarina do "Domingão do Faustão" entre 2001 e 2004. Natural de Minas Gerais, ela mudou-se para a Espanha, acompanhando a carreira de João Mendes, que hoje atua no sub-21 do Burnley, na Inglaterra.