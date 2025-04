América de Cali x Corinthians: veja onde assistir à partida pela Copa Sul-Americana

O clube, no entanto, vem de resultado ruim no jogo de estreia pela Sul-Americana. O Timão perdeu do Huracán, da Argentina, dentro da Arena, por 2 a 1. A equipe se encontra na terceira posição do Grupo C, sem nenhum ponto somado.

Para o duelo, o técnico Ramón Díaz terá dois desfalques certos: Memphis Depay e Igor Coronado, que sofreram traumas no tornozelo direito e no ombro esquerdo, respectivamente, na partida contra a equipe carioca.

Além deles, o goleiro Hugo (lesão no retofemoral da coxa direita), o zagueiro Gustavo Henrique (incômodo na coxa direita), o lateral esquerdo Fabrizio Anglieri (lesão muscular no bíceps femoral da coxa esquerda) e o meia Rodrigo Garro (tratamento de tendinopatia patelar do joelho direito na Espanha) seguem como baixas confirmadas.

O América de Cali, por sua vez, é o segundo colocado do Campeonato Colombiano, com 24 pontos em 12 partidas. Porém, no último sábado, a equipe teve sua sequência de cinco jogos de invencibilidade encerrada, após derrota contra o Once Caldas, por 3 a 0.