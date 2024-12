Com vaia de Paes a São Paulo, Rio e Niterói entram na briga por Pan 2031

Paes brincou com a rival e deu uma breve vaia no momento em que a candidatura de São Paulo foi citada. O ato arrancou risadas dos presentes.

Acho que a gente larga com uma vantagem muito grande por conta da infraestrutura que já existe, tanto na cidade do Rio como complementarmente à cidade de Niterói. O benefício de não precisar fazer novas estruturas, construção de novos equipamentos, nos coloca em vantagem, fora a experiência que a cidade já tem na realização de grandes eventos Eduardo Paes

O prefeito do Rio indicou que a vila dos atletas será no Porto Maravilha. A região tem sido revitalizada durante a gestão do prefeito, e, segundo ele, amplia a conexão com Niterói.

É uma iniciativa em um momento muito bom. Na Rio 2007, Eduardo era secretário de Esporte. Estamos falando de uma geração. Quem nasceu em 2007, em 2031 vai estar com 24 anos. O Rio tem tudo, uma estrutura pronta, além de todo o alinhamento, e isso reforça muito a situação do Rio no Brasil e nas Américas Rodrigo Neves

Paulo Wanderley se mostrou um entusiasta da candidatura. "O Rio sediou os maiores eventos do mundo olímpico, o Pan de 2007, as Olimpíadas ... Não tem mais o que fazer, mas a gente sente essa vontade, esse desafio".