Corinthians joga mal e perde pela 1ª vez para Mirassol em duelo com cavadinha errada de Memphis

O Corinthians foi dominado pelo Mirassol no segundo tempo e deixou o estádio José Maria de Campos Maia, neste sábado, derrotado por 2 a 1, em partida da oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Foi a primeira derrota do time Parque São Jorge para o adversário da região de São José do Rio Preto (SP). E também a primeira do time da capital sob o comando do técnico Dorival Júnior.

Grande astro alvinegro, Memphis Depay teve uma noite frustrante no interior paulista. O holandês perdeu pênalti ao tentar "cavadinha" e se redimiu com assistência para Cacá abrir o placar, mas foi substituído aos 18 minutos do segundo tempo, um minuto antes de os mirassolenses conseguirem a virada, com Gabriel. O gol de empate saiu no começo da etapa final, marcado por Edson Carioca.

O resultado deixa a equipe comandada por Dorival Júnior em oitavo lugar na tabela, com dez pontos, mesma pontuação à qual chegou o Mirassol, 10º colocado. Até então, o time do técnico Rafael Guanaes só havia vencido uma partida no Brasileirão, contra o Grêmio.