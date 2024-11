'É culpa nossa', diz Verstappen, que tentará ser campeão largando em quinto

Com dificuldades de aderência e falta de velocidade de reta desde os treinos livres, o líder do campeonato da Fórmula 1, Max Verstappen, vai começar a corrida em que pode se sagrar tetracampeão da categoria na quinta colocação. Mesmo com os problemas, ele vai largar à frente de seu rival Lando Norris, sexto no grid. O britânico precisa chegar à frente do holandês, conquistando pelo menos três pontos a mais que o piloto da Red Bull, para manter-se vivo na disputa.

"Nós estamos um pouco lentos demais", explicou Verstappen. "Estou com dificuldade de fazer o pneu funcionar em uma volta lançada e somos muito lentos na reta também, especialmente na classificação. Dá para ver o tanto que tiraram da asa traseira, mas é claro que, nas zonas de DRS, não conseguimos os mesmos ganhos que os outros conseguem, e isso torna as coisas complicadas."

Verstappen lembrou que essa questão da asa traseira ter tido que ser adaptada é uma escolha da própria Red Bull, que decidiu não projetar uma opção que seria usada apenas em circuitos de retas longas como Monza e Las Vegas. É o tipo de opção que as equipes têm que fazer por conta do teto orçamentário, que limita os gastos das equipes com performance.