Grêmio e Inter empatam em clássico com polêmica e gol contra bizarro

O segundo tempo teve "mãozinha" e polêmica. O Inter propôs mais o jogo e conseguiu chegar ao empate após pênalti marcado por toque de braço de João Pedro — Alan Patrick não perdoou. O Grêmio voltou a se lançar ao ataque e ficou na bronca com a arbitragem por causa de uma lance entre Aguirre e Aravena na área colorada.

Lances importantes e gols

Volpi! A primeira chance clara de gol saiu aos 20 minutos. Após lançamento de Alan Patrick, Fernando apareceu na segunda trave e tentou cabecear para o meio. O goleiro gremista foi bem e evitou que a bola chegasse.

Milagre de Volpi. Bernabei recebeu pela esquerda e cruzou rasteiro para Enner Valencia. O equatoriano se antecipou a Kannemann e tocou para o gol. Mesmo com curto tempo para reagir, Volpi foi ágil e salvou o chute que morreria nas redes.

Anthoni faz gol contra bizarro: 1 a 0. Braithwaite saiu cara a cara com o goleiro do Inter, que fez milagre. Na sobra, Marlon chutou cruzado, e Olivera apareceu na pequena área. O uruguaio pegou mal na bola e mandaria ela pela linha de fundo, mas ela pegou nas pernas do arqueiro colorado, que voltava para o gol, e entrou. O impedimento foi marcado em campo, mas o VAR corrigiu a marcação, uma vez que o atacante não estava impedido.

Não valeu! Rogel foi bem na defesa no começo do segundo tempo, invadiu o campo de ataque e deixou Enner Valencia na cara do gol. O equatoriano tocou na saída de Tiago Volpi, saiu para a festa, mas estava impedido.