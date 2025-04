Coutinho explica por que não deu certo no Barça: 'foi duro para mim'

O início foi promissor, com título, boas atuações e rápida adaptação. No entanto, após a Copa do Mundo de 2018, o desempenho caiu drasticamente.

O começo foi muito bom. Meus primeiros seis meses foram ótimos. Ganhamos um título e eu estava jogando muito bem. confessou Coutinho.

Mudanças de posição, lesões e a falta de confiança marcaram o declínio de Coutinho no clube. A passagem ainda teve um capítulo amargo: emprestado ao Bayern de Munique, participou da goleada histórica por 8 a 2 sobre o próprio Barcelona na Champions League, em 2020.

Apesar disso, o jogador não guarda mágoas. Coutinho afirma que não tem arrependimentos e que é normal ir melhor em alguns clubes do que em outros.