Miocic afirma que Jon Jones nunca enfrentou alguém como ele: "Vou machucá-lo"

Sem competir desde 2021, Stipe Miocic fará seu aguardado retorno ao octógono neste sábado (16), em Nova York (EUA). Na luta principal do UFC 309, o veterano enfrenta o temido Jon Jones, campeão do peso-pesado. No entanto, o ex-detentor do cinturão da categoria não se mostra intimidado com o desafio. Pelo contrário, o atleta esbanja confiança e promete chocar o mundo.

É bem verdade que Miocic reconhece a grandeza de 'Bones', mas faz questão de lembrar que o mesmo teve sucesso no MMA competindo nos meio-pesados (93 kg), uma divisão abaixo da sua. Sendo assim, o ex-campeão do peso-pesado, apontado por parte dos fãs e especialistas como o maior lutador da história da categoria, afirma que o rival terá dificuldade em lidar com um adversário como ele, conhecido por ser atlético, completo, disciplinado e experiente.

Vale pontuar que, ao longo dos anos, Jon marcou época no MMA por não só vencer, como também por dominar lendas da modalidade. Contudo, Stipe não se mostrou impressionado com o currículo de 'Bones'. Pelo contrário, o veterano ignorou o longo tempo de inatividade e sua idade avançada para competir nos esportes de combate, se classificando como o oponente mais qualificado do rival. Não satisfeito, Miocic prometeu retomar o cinturão dos pesados de forma violenta.