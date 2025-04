Real já sabe quanto terá que pagar por substituto de Ancelotti, diz jornal

Segundo o jornal AS, da Espanha, o Real Madrid já teria um nome para substituir Carlo Ancelotti. O veículo de imprensa espanhol afirma que Xabi Alonso pode ser o próximo técnico da equipe Merengue. Para isso, o Real precisará desembolsar 8 milhões de euros.

O que aconteceu

O técnico italiano Carlo Ancelotti tem sido questionado no comando do Real Madrid. Eliminado pelo Arsenal nas quartas de final da Champions League na última quarta-feira (16), o clube está na segunda posição do Campeonato Espanhol com larga distância para o líder Barcelona.

Cotado na seleção brasileira, Ancelotti pode ser substituído pelo espanhol Xabi Alonso. No entanto, para ter Alonso no comando do time, o Real precisará negociar com o Bayer Leverkusen, atual campeão do Campeonato Alemão sob ótimo trabalho do treinador espanhol. O técnico tem contrato com o clube alemão até 2026 e sua multa rescisória é de 8 milhões de euros.