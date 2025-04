Corinthians goleia o 3B da Amazônia e volta a vencer no Brasileirão feminino

O Corinthians goleou o 3B da Amazônia por 8 a 0 neste domingo, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro feminino, no Parque São Jorge. Vic Albuquerque (duas vezes), Jaqueline (duas vezes), Letícia Monteiro, Eudimilla, Ariel Godoi e Jhonson foram as autoras dos gols do triunfo.

Com o resultado, o Corinthians voltou a vencer na competição após três rodadas (dois empates e uma derrota). A equipe ocupa a quarta posição, com 11 pontos. Do outro lado, o B da Amazônia segue na lanterna da competição, com seis derrotas.

O Timão volta a campo no próximo sábado, contra o São Paulo. A bola rola às 15h (de Brasília), em Cotia. O 3B da Amazônia, por sua vez, enfrenta o Real Brasília, às 15h do domingo.